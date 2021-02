Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (08.02.2021/ac/a/d)



Der Megatrend Wasserstoff sei dabei, die Industrie zu verändern. Siemens Energy wolle das eigene Know-how nutzen, um sich von dem potenziellen Multimilliardenmarkt ein Stück abzuschneiden. Eine Partnerschaft mit dem Industriegasekonzern Air Liquide könnte nun ein wichtiger Schritt sein.Siemens Energy wolle mit den Franzosen bei der Entwicklung der PEM-Elektrolyse-Technologie zusammenarbeiten. In einer Absichtserklärung hätten beide Unternehmen die gemeinsame Entwicklung von Wasserstoff-Projekten im industriellen Maßstab vereinbart. Zudem sollten die Grundlagen für die Serienfertigung von Elektrolyseuren in Europa gelegt und die Forschung und Entwicklung an der nächsten Generation von Elektrolyseuren vorangetrieben werden.Die EU fördere ebenso wie die Heimatländer der beiden Unternehmen, Frankreich und Deutschland, große Wasserstoff-Projekte. Siemens Energy und Air Liquide wollten sich hier um entsprechende Fördermittel bemühen.