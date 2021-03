Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

29,65 EUR +1,26% (05.03.2021, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

29,64 EUR +1,13% (05.03.2021, 12:35)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Deutschland Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (05.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) unter die Lupe.Der DAX-Aufstieg sei verpufft. Die Aktie von Siemens Energy verliere am Freitag im anhaltend schwachen Marktumfeld weiter an Boden und notiere inzwischen auch wieder unter der 30-Euro-Marke. Positive Nachrichten gebe es immerhin vonseiten der Analysten. J.P. Morgan rate zum Kauf.Die Aussichten für die Nachfrage im wichtigen Segment für kleinere Gasturbinen seien besser als für große Gasturbinen, so Analyst Andreas Willi in einer neuen Studie. Siemens Energy habe hier Marktanteile vom Konkurrenten Wärtsilä gewonnen. Sein Kursziel laute 31 Euro, die Einstufung habe er auf "overweight" belassen.Der Green-Tech-Abverkauf und die steigenden Anleiherenditen hätten auch Siemens Energy nicht kalt gelassen. Doch der DAX-Aufstieg untermauere, dass der Konzern trotz des Wandels der Energiewelt auf dem richtigen Weg sei. Positive Analystenstimmen könnten der Aktie nach den jüngsten Verlusten nun wieder Halt verleihen - und für die Trendwende sorgen.Anleger bleiben deshalb an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link