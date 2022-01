Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektro- und Energietechnikherstellers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die erneute Gewinnwarnung wegen Problemen der Tochter Siemens Gamesa habe auch bei Siemens Energy zu einem massiven Kurssturz geführt. Nach zweistelligen Kursverlusten notiere die Aktie im Bereich des Allzeittiefs. Zu Wochenbeginn scheine nun zumindest eine erste Gegenbewegung zu starten.Die Aussagen der Analysten würden es noch einmal verdeutlichen: Siemens Gamesa bleibe derzeit das Problem für Siemens Energy. Erst wenn die wichtige Windtochter wieder in die Spur finde, dürfte auch der DAX-Konzern die Trendwende an der Börse schaffen. Bis dahin helfe auch eine solide Entwicklung des restlichen Geschäfts nicht. Anleger sollten bis dahin weiter abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: