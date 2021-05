Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

25,94 EUR -0,99% (28.05.2021, 11:55)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

25,95 EUR +0,35% (28.05.2021, 11:39)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (28.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem fulminanten Börsendebüt habe die Aktie von Siemens Energy zuletzt stark korrigiert. Doch inzwischen scheine der DAX-Titel einen Boden gefunden zu haben. Mit den Gerüchten um eine Komplettübernahme von Siemens Gamesa sei zudem trotz Dementi neue Fantasie zurückgekommen. Für Anleger könnte sich eine Chance ergeben.Langfristig könnte eine Übernahme von Siemens Gamesa durchaus Sinn machen. Doch auch so sei die aktuelle Bewertung von Siemens Energy nach dem Rücksetzer zu gering. Eine Gegenbewegung sei überfällig. Wer darauf setzen will, dass nach den jüngsten Entwicklungen nun wieder Schwung in die Aktie kommt, kann zum Trading-Tipp von DER AKTIONÄR TV greifen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 28.05.2021)Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: