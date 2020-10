Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

20,74 EUR -1,66% (08.10.2020, 10:22)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

20,90 EUR -0,48% (08.10.2020, 10:07)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (08.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nach dem starken Börsenstart komme die Siemens Energy-Aktie in der laufenden Woche etwas unter Druck. Es sei davon auszugehen, dass sich noch immer viele Altaktionäre von Siemens von den Papieren der Tochter trennen würden. Das dürfte auch in den kommenden Tagen so bleiben. Es sollten aber auch ausreichend Käufer an der Seitenlinie warten, denn die Bewertung sei attraktiv.Vielen Anlegern fäalle eine Einschätzung von Siemens Energy weiter schwer. Das kriselnde Altgeschäft mit großen Gasturbinen habe bereits der Mutter Siemens einst die Zahlen verhagelt. Und eine Besserung isseit nicht in Sicht. Doch die Schwäche sei bekannt und sollte weitgehend im Kurs eingepreist sein. Mit der Beteiligung am Turbinenbauer Siemens Gamesa, den Wasserstoff-Aktivitäten oder dem lukrativen Service-Geschäft habe Siemens Energy zudem einiges zu bieten, was Potenzial verspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: