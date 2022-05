Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

17,38 EUR -0,20% (06.05.2022, 15:21)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

17,31 EUR -0,23% (06.05.2022, 15:07)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (06.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Siemens Energy-Aktie habe sich auch in dieser Handelswoche von ihrer wilden Seite gezeigt. Nach einem heftigen Rücksetzer am Montag habe sich der Titel zwar zwischenzeitlich stabilisieren können, sei jedoch im Wochenverlauf aufgrund der schwachen Zahlen der Tochter Siemens Gamesa erneut abgerutscht. Nun drohe charttechnisches Ungemach vor den Konzernzahlen am Mittwoch. Nachdem der Titel seit Anfang April an der Abwärtstrendlinie bei 21,30 Euro abgeprallt sei, habe die Siemens Energy-Aktie seitdem knapp 20% an Wert verloren und damit das bisherige Allzeittief bei 17,12 Euro unterschritten.Das positive Momentum während eines Erholungsversuches in dieser Woche sei nun nach den schwachen Siemens Gamesa-Zahlen wieder verpufft. Schließe die Siemens Energy-Aktie nun nachhaltig unter der Marke bei 17,12 Euro, dürfte es infolge des Verkaufssignals zügig bis an das aktuelle Rekordtief bei 16,64 Euro gehen. Darunter würde die untere Begrenzung des Abwärtskanals bei rund 15,50 Euro in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: