Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

24,86 EUR +0,89% (04.12.2020, 09:20)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

24,69 EUR +0,78% (04.12.2020, 09:04)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (04.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Ende September vom Industriekonzern Siemens abgespaltene Siemens Energy werde wie von Experten erwartet in Kürze in den MDAX aufgenommen. Im DAX bleibe hingegen alles beim Alten, wie aus einer am späten Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung des Indexanbieters Stoxx hervorgehe. Weichen müsse dafür wie ebenfalls von vielen erwartet der Leasinganbieter GRENKE. Die Aareal Bank habe den Abstieg damit verhindern können. Die Umsetzung der Änderungen erfolge zum 21. Dezember.Im SDAX gebe es gleich sechs Wechsel. Die Aufsteiger seien der Online-Broker flatex, der Rüstungselektronikhersteller Hensoldt, die Online-Möbelhändler Home24 und Westwing, der Biodieselhersteller Verbio sowie der altbekannte Autozulieferer ElringKlinger. Weichen müssten dafür der Autozulieferer LEONI, der Finanzdienstleister Wüstenrot & Württembergische, der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori, der UV-Technologiespezialist Dr. Hönle, der IT-Dienstleister Secunet sowie der Autowaschanlagen-Hersteller Washtec.Wichtig seien Änderungen in den Indices der DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) vor allem für Fonds, die diese Indices real nachbilden würden. Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.Das Trendthema Wasserstoff könnte für Siemens Energy eine wichtige Rolle spielen, um das rückläufige Geschäft mit großen Gasturbinen zu kompensieren. Die Bewertung der Aktie erscheine auf dem aktuellen Niveau weiter attraktiv. Die Aufnahme in den MDAX dürfte das Papier weiter beflügeln, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2020)Mit Material von dpa-AFX