Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

22,15 EUR -2,81% (02.10.2020, 15:52)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

22,14 EUR -2,08% (02.10.2020, 15:38)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (02.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Eine zufriedenstellende erste Börsenwoche liege hinter der Siemens Energy-Aktie. Nach wie vor notiere der Titel über dem ersten Xetra-Kurs - und das nachdem der erste zweistellige Abverkauf am Montag Schlimmes habe befürchten lassen. Doch Anleger sollten die Chancen in weiten Bereichen des Geschäfts nicht unterschätzen.Aktuell liege der Marktfokus auf dem rückläufigen Geschäft mit große Gasturbinen, erkläre UBS-Analyst Supriya Subramanian. Dieses mache jedoch nur zehn Prozent der Umsätze bei Siemens Energy aus. Die Schwäche sollte deshalb durch das Wachstum in anderen Bereichen mehr als kompensiert werden. Durch niedrigere Kosten sollten zudem die Margen steigen. Der Experte sehe das Kursziel bei 26 Euro, das Rating laute "buy".Die Aktie von Siemens Energy sei auf dem gegenwärtigen Kursniveau tatsächlich attraktiv bewertet. Die Marktkapitalisierung des Konzerns liege aktuell noch teils deutlich unter den Schätzungen der Analysten im Vorfeld des Börsengangs. Alleine die Beteiligung an Siemens Gamesa sei etwa 11,3 Mrd. Euro wert - Siemens Energy komme insgesamt auf 16,3 Mrd. Euro. Dabei sei gerade das Service-Geschäft auch künftig sehr lukrativ.Anleger, die mit der zunächst noch hohen Volatilität umgehen können, bauen eine erste Position auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link