Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

26,96 EUR +3,10% (22.12.2020, 15:07)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

26,90 EUR +3,70% (22.12.2020, 14:51)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (22.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Keine drei Monate sei es her, dass Siemens Energy von der Mutter Siemens in die Eigenständigkeit entlassen worden sei. An der Börse habe sich seitdem aber viel getan. Die Siemens Energy-Aktie notiere mittlerweile deutlich höher als zum Handelsstart und habe am heutigen Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht. Der erstmalige Sprung über die 27-Euro-Marke stehe nun unmittelbar bevor. Zudem sei Siemens Energy seit Wochenbeginn Mitglied im MDAX.Eine Überraschung sei die MDAX-Aufnahme angesichts der Marktkapitalisierung von inzwischen knapp 20 Mrd. Euro nicht gewesen. Der Index der mittelgroßen Werte könnte allerdings ohnehin nur eine Durchgangsstation sein. Wenn die Deutsche Börse AG den DAX im kommenden Jahr auf 40 Werte aufstocke, stünden die Chancen für Siemens Energy gut, sogar in den deutschen Leitindex aufgenommen zu werden.Siemens Energy werde somit zunehmend für neue Investoren interessant. Viele Fonds würden nur in Mitglieder der Standardindices investieren, zudem dürften ausländische Anleger zunehmend aufmerksam auf die neue Aktie würden. Kein Wunder, dass die Rekordjagd an der Börse da weitergehe.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link