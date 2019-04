Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

102,14 EUR (05.04.2019)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (08.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens: Bullen wagen sich aus der Deckung - ChartanalyseNachdem die Aktien von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) im August 2018 an der Hürde bei 121,00 EUR gescheitert waren, setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser habe den Wert im Oktober unter die zentrale Unterstützung bei 100,00 EUR einbrechen lassen und in der Folge für weitere Verluste bis 90,85 EUR gesorgt. Seit Mitte Januar würden die Bullen bislang erfolgreich versuchen, sich gegen den Abwärtstrend zu stemmen, und Mitte März wieder die 100,00 EUR-Marke erreicht. Zuvor seien die Aktien bereits über eine mittelfristige Abwärtstrendlinie ausgebrochen. Allerdings habe die Erholung an der Widerstandsmarke gestoppt und sei von einem weiteren Abverkauf abgelöst worden. An der Unterstützung bei 94,97 EUR und damit auf Höhe der überschrittenen Abwärtstrendlinie sei die Verkaufswelle jedoch abgebremst worden. Seither ziehe der Wert wieder dynamisch nach Norden und habe in der letzten Woche sogar die 100,00 EUR-Marke durchbrechen können.Ausblick: Mit dem Ausbruch über 100,00 EUR sei den Bullen bei Siemens ein wichtiger Befreiungsschlag gelungen. Dieses Kaufsignal könnte den Wert weiter beflügeln.Die Long-Szenarien: Noch dominiere der mittelfristige Abwärtstrend und die Käufer haben einige markante Hürden zu durchbrechen. Doch solange die 100,00 EUR-Marke nicht wieder aufgegeben werde, könnte die Erholung in einem ersten Schritt bis an die Hürde bei 104,84 EUR fortgesetzt werden. Dort dürfte eine deutlichere Korrektur einsetzen. Ein anschließender Ausbruch über die Marke hätte dagegen ein weiteres Kaufsignal zur Folge. In diesem Fall könnte auch die Barriere bei 106,35 EUR übersprungen und der Zielbereich bei 110,00 EUR angelaufen werden.Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter 100,00 EUR würde zwar noch nicht das Ende der Erholung bedeuten, wäre aber in jedem Fall bearish zu werten. In der Folge sollte man sich auf Abgaben bis 97,50 EUR einstellen. Dort müssten die Bullen den Wert wieder stabilisieren und erneut über 100,00 EUR antreiben. Denn sollte die 97,50 EUR-Marke unterschritten werden, könnten die Aktien von Siemens bereits dynamisch bis 94,97 EUR zurückfallen. (Analyse vom 08.04.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:101,82 EUR -0,06% (08.04.2019, 08:44)