Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (27.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im Peergroup-Vergleich werde deutlich: Siemens sei gut aufgestellt. Bei KGV und operativer Marge könne der Münchner Technologiekonzern die Konkurrenten General Electric (GE) und ABB in den Schatten stellen. Der Schweizer Konkurrent ABB weise jedoch eine höhere Dividendenrendite und Eigenkapitalquote auf. Das KUV spreche derweil als dritte Bewertungskennzal für die Siemens-Aktie.GE als Dritter im Bunde habe es aufgrund des massiven Konzernumbaus derzeit schwer, sich im direkten Vergleich gegen die Rivalen zu behaupten. Im Gegensatz zu Siemens werde GE in diesem Jahr bis zu zwei Milliarden Dollar an freiem Cashflow vernichten. Dennoch sei bei GE der Turnaround weiterhin möglich: Werthaltige Assets wie die Luftfahrtsparte oder die Medizintechnik würden das Unternehmen stützen.Auch wenn der Ausbruch durch die Gerüchte erneut ausgeblieben sei, würden die fundamentalen Daten bei Siemens gut bleiben. Zudem sei der mittelfristige Aufwärtstrend intakt. Sollte der Aktie der nachhaltige Sprung über die Marke von 107,50 Euro gelingen, sei der Weg bis zur Marke von 110 Euro frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:103,54 EUR -0,19% (27.06.2019, 17:35)