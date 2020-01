Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,02 EUR -1,01% (22.01.2020, 17:35)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (23.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens: Aufwärtstrend noch intakt - ChartanalyseDie Aktien von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) befinden sich seit dem Verlaufstief am 4. Oktober bei 94,03 EUR in einem klaren Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 15. Oktober habe bei 98,90 EUR der 200er-EMA nach oben durchbrochen werden können - ein langfristiges Stärkesignal. Es sei dann auch ein weiterer Hochlauf in den Aktien gefolgt, wobei am 7. November mit einem Eröffnungsgap eine Kurslücke bei 109,20 EUR geschlagen worden sei, die weiterhin offen sei. In der Folge seien die Aktien in einen langfristigen Seitwärtskanal eingeschwenkt: Eingegrenzt durch das Verlaufshoch bei 119,90 EUR auf der Oberseite und 113,90 EUR auf der Unterseite. Möglicherweise handle es sich bei dieser langen Seitwärtsbewegung nun um eine Top-Bildung nach dem vorherige langen Kursanstieg.Der Aufwärtstrend in den Aktien sei übergeordnet derzeit noch intakt. Allerdings würde sich die Lage deutlich eintrüben, sollte der 50er-EMA nach unten durchbrochen werden.Die Short-Szenarien: Die Aktien würden nach der schwarzen Vortageskerze weiter abgeben und Kurs auf den 50er-EMA bei aktuell 114,41 EUR nehmen. Gelinge den Bären hier ein Durchbruch nach unten, wäre auch der lange Seitwärtskanal gebrochen. Dann dürfte sich zügig weitere Abwärtsdynamik entwickeln und zunächst das noch offene Gap bei 109,20 EUR geschlossen werden. Darunter dürften die Bären dann Kurs auf den 200er-EMA bei 106,37 EUR nehmen. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage auch langfristig verdüstern.Die Long-Szenarien: Die Aktien könnten sich weiterhin über dem 50er-EMA halten und damit auch den langen Seitwärtskanal verteidigen. In der Folge würden die Papiere wohl wieder hochziehen und Kurs auf die obere Begrenzung des Seitwärtskanals nehmen. Gelinge den Bullen ein Anstieg über das Verlaufshoch bei 119,90 EUR, dürfte die Seitwärtsbewegung beendet und der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 121,70 EUR vom 30. Juli 2018. (Analyse vom 23.01.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:115,58 EUR -0,48% (23.01.2020, 08:53)