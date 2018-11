Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (30.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens stehe vor großen Herausforderungen. Die Alstom-Fusion stocke, die Kraftwerkskrise halte an und der Umbau benötige noch Zeit. Doch Anleger sollten die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Denn beim Gros der Segmenten laufe es nach wie vor richtig gut. Insbesondere das Aushängeschild Digitale Fabrik mache Freude.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die Digitale Fabrik mit 2,6 Mrd. Euro den größten Anteil zum operativen Ergebnis im industriellen Geschäft beigesteuert. Das seien bereits 29 Prozent des gesamten Gewinns. Mit einem Anstieg von 23 Prozent weise der Bereich nach der Windkraft zudem das größte Wachstum auf. Auch die Marge von 20 Prozent liege deutlich über dem Vorjahreswert von 18,5 Prozent und sei Konzernspitze. Das zeige: Der Wachstumstreiber des DAX-Konzerns sei gleichzeitig besonders renditestark.Doch nicht nur im internen Konzernvergleich schneide die Digitale Fabrik gut ab. Auch verglichen mit den Konkurrenten wisse die Digitale Fabrik zu überzeugen. In den sechs Quartalen bis Juni diesen Jahres sei die Siemens-Sparte stets stärker gewachsen als die Rivalen - 2018 habe der Vorsprung sogar im zweistelligen Prozentpunktebereich gelegen. Das bedeute: Die ohnehin starke Marktposition mit hohen Marktanteilen werde kontinuierlich ausgebaut.Vor allem dank der Digitalen Fabrik würden die langfristigen Perspektiven stimmen. Doch aktuell würden die oben genannten Probleme für Unsicherheit sorgen und das Wachstum bremsen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link