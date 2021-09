ISIN Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (23.09.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie testet Allzeithoch - AktiennewsDie Aktie von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) legt am Donnerstag um 0,94% auf 151,04 Euro zu und testet das Allzeithoch, das am vergangenen Freitag im Intraday-Handel bei 151,82 Euro erreicht wurde, so die Experten von XTB.Bei einem Ausbruch könnten die Käufer das 127,2% Fibonacci-Extension-Level des Aufwärtsimpulses, der mit dem Tief vom 19. Juli bei 159,40 Euro begann, anvisieren. Sollte der Kurs wiederum schwächeln und ein Double Top ausbilden, könnten im Tages-Chart die beiden offenen Kurslücken dieser Woche geschlossen werden. Entscheidend bei einem Pullback wäre, dass dabei nicht wieder der Bereich bei 145,80 Euro unterschritten wird.Börsenplätze Siemens-Aktie:149,88 EUR +0,09% (23.09.2021, 12:16)XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:150,76 EUR +0,78% (23.09.2021, 12:01)