Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

110,44 EUR +0,62% (16.08.2018, 12:13)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (16.08.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie nähert sich dem Support bei 108,86 EUR - ChartanalyseEnde März gelang es den Bullen bei den Aktien von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) einen mittelfristigen Abwärtstrend an der Unterstützung bei 100,00 EUR zu stoppen und eine massive Gegenbewegung einzuleiten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese habe den Wert in den letzten Wochen bis an den Widerstand bei 121,00 EUR geführt, der Ende Juli zum Austragungsort für eine heftige Auseinandersetzung unter den Marktteilnehmern geworden sei. Und die negative Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen hätten dafür gesorgt, dass diese Richtungsentscheidung zugunsten der Bären ausgefallen sei: Mit einem großen Abwärtsgap sei der Wert Anfang August unter die Haltemarke bei 115,54 EUR und anschließend auch unter die zentrale Unterstützung bei 112,10 EUR eingebrochen und habe damit ein übergeordnetes Verkaufssignal ausgebildet.Aktuell würden sich die Aktien von Siemens dem Support bei 108,86 EUR nähern. Darunter dürften die Bären weitere Verkaufswellen folgen lassen.Die Short-Szenarien: Zwar könnte es jetzt an der 108,86 EUR-Marke zu einer vorübergehenden Erholung kommen. Diese sollte jedoch nicht über den angeschlagenen Zustand der Aktien hinwegtäuschen. Denn bereits bei 112,10 EUR könnte die nächste Verkaufswelle einsetzen. Abgaben unter 108,86 EUR würden dann zu einem direkten Einbruch bis 106,35 EUR führen. Darunter wäre mit einer kurzzeitigen Ausdehnung des Abwärtsimpulses bis 105,00 EUR zu rechnen, ehe eine Erholung starten könnte. Doch letztlich wäre mit einem Unterschreiten der 106,35 EUR-Marke auch das charttechnische Kursziel von 100,00 EUR aktiviert, das in den folgenden Wochen angesteuert werden dürfte.Die Long-Szenarien: Könne die 108,86 EUR-Marke verteidigt und anschließend auch der Widerstand bei 112,10 EUR überwunden werden, wäre dagegen eine Erholung wahrscheinlich. Diese könnte zunächst bis 114,00 EUR und darüber bis 115,54 EUR führen. Allerdings sei es aktuell unwahrscheinlich, dass diese starke Barriere von den Bullen durchbrochen werden könne. (Analyse vom 16.08.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:110,40 EUR +0,99% (16.08.2018, 12:28)