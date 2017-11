WKN Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (06.11.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siemens-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) charttechnisch unter die Lupe.Mit Hilfe der Technischen Analyse würden sich oftmals besonders kritische Niveaus herausarbeiten lassen, die als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert seien. Ein gutes Beispiel hierfür stelle aktuell die Siemens-Aktie dar. Auf einen idealtypischen Pullback an den ehemaligen Korrekturtrend seit Mai 2017 (akt. bei 114,64 EUR) sei eine dynamische Rally gefolgt. Dank dieser Kursavancen habe das Papier ein wichtiges Barrierenbündel aus dem Weg räumen können. Gemeint sei die Kombination aus der 50%-Retracment der Korrektur von Mai bis August 2017 (120,75 EUR), dem Hoch vom Anfang Oktober (121,00 EUR) sowie der 200-Tage-Linie (akt. bei 121,28 EUR). Für das Sahnehäubchen sorge aber die Rückkehr in den ehemaligen Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 121,70 EUR). Mit anderen Worten das Rebreak dieser Bastion gelte es in Zukunft unbedingt zu verhindern! Versehen mit einem Stopp auf dieser Basis könnten sich Anleger getrost vom Markt zeigen lassen, wie weit der Trend tatsächlich tragen werde. Auf der Oberseite würden dabei die Hochs bei rund 130 EUR eine erste Zielmarke definieren, ehe das Allzeithoch vom Mai bei 133,50 EUR wieder ins Blickfeld rücke, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.11.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:124,35 EUR +0,12% (06.11.2017, 09:48)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:124,375 EUR +0,04% (06.11.2017, 10:01)ISIN Siemens-Aktie:DE0007236101