Börsenplätze Siemens-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

123,70 EUR -0,84% (06.03.2017, 11:50)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

123,605 EUR -0,87% (06.03.2017, 12:03)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt Siemens eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (06.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Das Valeo-Siemens eAutomotive Joint Venture kann sofort loslegen - AktienanalyseSiemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist führender Produzent in der Energie- und Automatisierungstechnik, der Prozessleittechnik für Kraftwerke sowie der Labordiagnostik und klinischen Informationstechnik, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit der US-amerikanischen Tochter Dresser-Rand sei Siemens außerdem als Ölindustrieausrüster tätig. Die medizinischen Systeme des Unternehmens würden in einer Vielzahl von Teilgebieten wie der Kardiologie, Onkologie und Neurologie eingesetzt.Die Produkte von Siemens würden weltweit bei Großunternehmen als auch bei Privathaushalten Anwendung finden und seien in beinahe allen elektrotechnischen Industriezweigen anzutreffen. Zum 30. September 2016 sei Siemens in mehr als 200 Ländern tätig und beschäftige rund 351.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 seien Umsatzerlöse in Höhe von 79,6 Milliarden Euro erwirtschaftet worden.Jacques Aschenbroich - Chairman und CEO von Valeo - habe beim Investor-Day des Automobilzulieferers in London nur drei Monate nach Start des Geschäftsbetriebs von Valeo-Siemens eAutomotive ein akquiriertes Auftragsvolumen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro bestätigt. Valeo habe in das Joint Venture sein Know-how in den Bereichen Leistungselektronik und Ladelösungen eingebracht, Siemens steuere die Elektromotoren bei. Für Valeo sei das junge Unternehmen ein Schlüssel, um seine führende Position im Bereich der Elektroantriebe auszubauen.Die beiden Konzerne möchten als Joint Venture Hochspannungskomponenten und -systeme für Elektrofahrzeuge aller Art anbieten - also für Hybridautos, Plug-In-Hybride und reine Elektrofahrzeuge. Siemens und Valeo sollten jeweils die Hälfte der Anteile an der neuen Gesellschaft halten. Von der Zusammenarbeit würden sich die Unternehmen den Angaben zufolge Synergieeffekte bei Produktion und Beschaffung versprechen. Siemens erwarte, dass der Markt für Elektroauto-Komponenten bis zum Jahr 2020 im jährlichen Schnitt um mehr als 20 Prozent wachse.Siemens habe im November 2016 angekündigt, das Unternehmen für 4,5 Milliarden Dollar kaufen zu wollen. Mentor Graphics habe seinen Sitz im US-Bundesstaat Oregon und beschäftige mehr als 5.700 Mitarbeiter. Das Unternehmen stelle beispielsweise Automatisierungssoftware für Anwendungen in der Automobilelektronik her.Siemens habe im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 den Umsatz organisch und wechselkursbereinigt um 3 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro gesteigert und mit 1,9 Milliarden Euro sogar ein Viertel mehr als im Vorjahr verdient. Der Konzern habe deshalb die Prognose für den Gewinn im Gesamtjahr um 50 Cent auf bis zu 7,70 Euro je Aktie nach oben korrigiert.Aktuell notiere die Aktie der Siemens AG bei rund 124,85 Euro mit einem durchschnittlichen Kursziel von 128,48 Euro (Bloomberg). Die Marktkapitalisierung betrage aktuell rund 106,21 Milliarden Euro. Der weitere Verlauf bleibe aber abzuwarten.Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate betrage 17,71. Bei Bloomberg werde die Siemens-Aktie von 17 Analysten zum Kauf empfohlen, wohingegen drei einen Verkauf empfehlen würden. 14 Analysten raten zum Halten der Aktie, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe vom 06.03.2017)