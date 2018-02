Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

109,08 EUR -0,38% (09.02.2018, 10:41)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

108,94 EUR +0,39% (09.02.2018, 10:54)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (09.02.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld sei auch das Wertpapier deutlich unter Druck geraten. Ferner melde der europäische Betriebsrat von Alstom Zweifel an der Fusion der Zugsparte an. Der Titel stehe jetzt an einer wichtigen Chartmarke.In Paris hätten nur zwei der 13 Gewerkschaftsvertreter aus verschiedenen Ländern für den Zusammenschluss der Zuggeschäfte von Alstom und Siemens gestimmt. Fünf seien dagegen gewesen, sechs hätten sich enthalten. Das Votum habe jedoch keine Auswirkungen auf den Deal, es sei nur formal notwendig gewesen.Durch den Kurssturz an den Märkten habe sich auch das Chartbild bei der Siemens-Aktie wieder eingetrübt. Inzwischen notiere sie knapp unterhalb der 110-Euro-Marke. Wichtig sei jedoch, dass die Unterstützung im Bereich von 108 Euro gehalten habe. Sollte der Druck durch den schwachen Gesamtmarkt abnehmen, könnte damit die erneute Trendwende beginnen.Das Wertpapier bleibe aussichtsreich. Durch die Zugfusion und den anstehenden Börsengang der Medizintechniktochter Healthineers komme neue Fantasie in den Titel. Ferner sorge die Digitale Fabrik für viel Potenzial in der Zukunft mit der Industrie 4.0.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: