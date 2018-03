ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (13.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Schicke Tochter geht an die Börse - ChartanalyseDer Börsengang der Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF)-Tochter könnte ein Erfolg werden, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Am kommenden Freitag solle die Aktie von Siemens Healthineers an der Börse eingeführt werden. Noch bis voraussichtlich übermorgen um 12:00 Uhr laufe die Zeichnungsfrist für den baldigen Börsenneuling. Healthineers sei die Medizintechniksparte der im DAX notierten Siemens. Das Unternehmen aus dem fränkischen Erlangen produziere beispielsweise Ultraschallgeräte oder Computertomographen. Ein zweites Geschäftsfeld sei die Labordiagnostik, sprich die Auswertung von Blut- und Urintests. Die Preisspanne für die Healthineers-Aktie belaufe sich auf 26 bis 31 Euro. Zeichnungsgewinne seien möglich - aktuell werde die Aktie bei Lang & Schwarz mit einem Kurs von 33,60 Euro gehandelt. Healthineers gelte als rentabelste Sparte von Siemens.Der Erlös aus dem Börsengang von bis zu 4,65 Mrd. Euro gehe laut Medienberichten vollständig an Mutter Siemens. Allerdings wolle Siemens zum Börsengang etwa die Hälfte der Schulden seiner Tochter zurückzahlen, um ihr einen größeren Spielraum für Übernahmen einzuräumen. In charttechnischer Hinsicht habe die Aktie von Siemens ihr aktuelles Jahrestief bei 103,70 Euro markiert. Eine weitere signifikante Unterstützungsmarke biete das Mehrmonatstief von November 2016 bei 99,38 Euro. Nach oben hin würden die 200-Tage-Linie bei 116,90 Euro wie auch das aktuelle Jahreshoch bei 125,70 Euro signifikante Widerstandsmarken darstellen. Selbiges gelte selbstverständlich auch für das aktuelle Allzeithoch, welches im Mai des vergangenen Jahres bei 133,50 Euro erklommen worden sei. (Analyse vom 13.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:106,96 EUR +0,15% (13.03.2018, 10:50)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:107,00 EUR +0,17% (13.03.2018, 11:06)