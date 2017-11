Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (28.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern rüste sich für die neue Industriewelt. Siemens reagiere mit unvermeidbaren Sparmaßnahmen auf die Energiewende und baue dafür zukunftsträchtige Geschäftsfelder aus. Auch das Thema Elektromobilität stehe dabei im Fokus. Während hierzulande alles vom E-Auto spreche, denke Siemens an elektrische Flugzeuge.Zusammen mit dem Flugzeugbauer Airbus und dem Triebwerkhersteller Rolls-Royce wolle Siemens einen hybrid-elektrischen Flugzeugantrieb entwickeln. 2020 solle der E-Fan X - ein Verkehrsflugzeug mit einem Elektromotor und drei herkömmlichen Düsentriebwerken - zum ersten Testflug starten.Siemens investiere in potenzielle Megatrends. Rolls-Royce zufolge habe die Technologie das Potenzial, den regionalen Massentransport von der Schiene in die Luft zu verlegen. Auch wenn das noch Zukunftsmusik sei: Es sei positiv, dass Siemens sich hier bereits eine gute Marktposition erarbeite. Die guten Aussichten dürften sich auch in steigenden Aktienkursen widerspiegeln.Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:113,95 EUR +0,66% (28.11.2017, 16:11)