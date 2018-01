Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (11.01.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Das Wertpapier gehöre heute im erneut schwachen Marktumfeld wieder zu den stärksten Werten im DAX. Nachdem in den letzten Tagen insbesondere die IPO-Pläne der Medizintechniktochter Healthineers für Fantasie gesorgt hätten, verleihe jetzt eine bullishe Studie der Citigroup neuen Schwung. Citi habe das Kursziel von 134,00 auf 135,00 Euro erhöht und die "buy"-Empfehlung bestätigt.Am 31. Januar werde Siemens die Q1-Zahlen vorgelegen. Auch die Hauptversammlung werde am selben Tag stattfinden. Ein weiterer wichtiger Termin finde jedoch schon nächste Woche statt: Auf einem Kapitalmarkttag in London möchte der Konzern Details zu Healthineers präsentieren. Das sei insbesondere deswegen wichtig, weil die Tochter bislang noch als Blackbox gelte - es seien nur wenige Informationen verfügbar, wie sich Umsatz und Rendite auf die verschiedenen Segmente verteilen würden.Siemens sei auf dem richtigen Weg. Das IPO von Healthineers werde neue Werte freisetzen, ferner sei die Vorzeigesparte Digitale Fabrik glänzend positioniert, um vom Megatrend Industrie 4.0 weiter zu profitieren.Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:120,70 EUR +0,25% (11.01.2018, 16:20)