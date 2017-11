ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (27.11.2017/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens stehe derzeit in der Kritik. Wegen der geplanten Stellenstreichungen in den Bereichen Kraftwerks- und Antriebstechnik würden Arbeitnehmervertreter und Politiker auf die Barrikaden gehen. Das Wachstum in anderen Sparten gerate dabei in den Hintergrund.Der DAX-Konzern baue seine Problemsparten um und stärke dafür die zukunftsträchtigen Bereiche wie die Digitale Fabrik oder die Medizintechnik. Diese Strategie sollte langfristig erfolgreich sein und sich auch in steigenden Aktienkursen widerspiegeln. Neueinsteiger könnten den jüngsten Kursrücksetzer der Siemens-Aktie zum Einstieg nutzen, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:114,35 EUR +0,26% (27.11.2017, 11:07)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,126 EUR -0,20% (27.11.2017, 11:23)