ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist die Siemens AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen weltweit rund 357.000 Beschäftigte. (05.02.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) waren zuletzt auffällige Insidergeschäfte zu beobachten.Am 31.01.2018 hat Aufsichtsratsmitglied Michael Sigmund einen Auftrag zum Kauf von Siemens-Aktien für einen Betrag von 12.451,42 EUR abzüglich Steuern und Abgaben als automatische Wiederanlage von Dividenden (im Zusammenhang mit Siemens Aktienprogrammen) gestellt (Preis: volumengewichteter Durchschnittspreis für alle Siemens-Aktien, die für die Berechtigten unter den Siemens-Aktienprogrammen durch Wiederanlage von Dividenden binnen drei Handelstagen nach Erhalt der Dividende erworben wurden).Ferner hat er am 01.02.2018 einen Anspruch auf eine Übertragung von 297 Siemens-Aktien ohne Zuzahlung im Zusammenhang mit Siemens-Aktienprogramm (Matching Aktien) genommen. Die Übertragung erfolgte mit Valuta zum 01.02.2018, +1:00. Sigmund hat dann am 01.02.2018 einen Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 297 Siemens-Aktien zum XETRA-Schlusskurs vom 01.02.2018, +1:00 zur Begleichung der zu diesem Tag bestehenden Steuer- und Abgabenlast aufgrund von Aktienübertragungen (im Zusammenhang mit Siemens Aktienprogramm) gestellt.Wie der Konzern am 31.01.2018 mitteilte, stieg der Auftragseingang in Q1/2018 um 14% auf 22,5 Mrd. EUR und die Umsatzerlöse um 3% auf 19,8 Mrd. EUR. Der Gewinn nach Steuern wuchs um 12% auf 2,2 Mrd. EUR (Berichtsperiode enthielt einen weitgehend steuerfreien Gewinn aus dem Verkauf von Anteilen an der OSRAM Licht AG und war begünstigt durch sehr stark gesunkene Ertragsteueraufwendungen, vorwiegend aufgrund der Neubewertung zukünftiger Steuerpositionen im Zuge der Steuerreform in den USA). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie stieg auf 2,68 EUR, von 2,41 EUR im Q1 GJ 2017.Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:113,76 EUR -0,97% (05.02.2018, 11:41)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:113,56 EUR -0,49% (05.02.2018, 11:55)