Kursziel

Siemens-Aktie

(EUR) Rating

Siemens-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 179 buy Goldman Sachs Daniela Costa 11.05.2021 172 kaufen DZ BANK Alexander Hauenstein 14.05.2021 170 buy Jefferies Simon Toennessen 17.05.2021 165 kaufen Nord LB Wolfgang Donie 07.05.2021 165 outperform Credit Suisse Andre Kukhnin 12.02.2021 163 buy Deutsche Bank Gael de-Bray 10.05.2021 162 buy Berenberg Bank Philip Buller 07.05.2021 162 overweight J.P. Morgan Andreas Willi 20.05.2021 160 buy Citigroup Martin Wilkie 29.01.2021 155 buy UBS Guillermo Peigneux Lojo 07.05.2021 150 equal weight Morgan Stanley Ben Uglow 12.04.2021 150 outperform RBC Capital Markets Mark Fielding 07.05.2021 145 buy Kepler Cheuvreux William Mackie 22.01.2021 145 halten Independent Research Sven Diermeier 10.05.2021 144 equal weight Barclays Shane McKenna 07.05.2021 144 buy Merrill Lynch Alexander Virgo 11.12.2020 138 neutral ODDO BHF Alfred Glaser 10.05.2021 135 buy HSBC Sean McLoughlin 24.11.2020

Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

135,52 EUR -1,18% (10.05.2021, 20:07)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (25.05.2021/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) nach der Bekanntgabe der Q2-Zahlen 2020/21 zu? 179 oder 135 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens AG hat am 11. Mai 2021 die Zahlen für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 veröffentlicht.Der Auftragseingang und die Umsatzerlöse stiegen auf vergleichbarer Basis um 11% beziehungsweise 9% an. Auf nominaler Basis verbesserte sich der Auftragseingang um 8% auf 15,9 Mrd. EUR und die Umsatzerlöse legten durch Zunahmen in allen industriellen Geschäften um 6% auf 14,7 Mrd. EUR zu. Das Book-to-Bill-Verhältnis betrug 1,08. Das angepasste EBITA Industrielle Geschäfte belief sich auf 2,1 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 31% bei starken Leistungen in allen industriellen Geschäften entspricht. Die angepasste EBITA-Marge Industrielle Geschäfte betrug somit 15,1%.Der Gewinn nach Steuern und das unverwässerte EPS stiegen auf 2,4 Mrd. EUR beziehungsweise 2,82 EUR an, dies aufgrund des höheren Angepassten EBITA Industrielle Geschäfte, eines 0,9-Mrd.-EUR-Gewinns aus dem Verkauf von Flender innerhalb der nicht fortgeführten Aktivitäten sowie durch positive Wirkungen außerhalb der Industriellen Geschäfte; im Q2 GJ 2020 wirkte im Gewinn nach Steuern von 0,7 Mrd. EUR und dem unverwässerten Ergebnis von 0,80 EUR ein Verlust von 0,3 Mrd. EUR aus nicht fortgeführten Aktivitäten. Der Free Cash Flow aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten lag bei 1,2 Mrd. EUR (Q2 GJ 2020: 0,1 Mrd. EUR).Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q2-Zahlen 2020/21 zur Siemens-Aktie?Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:135,38 EUR 0,35% (10.05.2021, 17:38)