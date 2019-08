Tradegate-Aktienkurs Sibanye Gold-Aktie:

Sibanye Gold Ltd. (ISIN: ZAE000173951, WKN: A1KBRZ, Ticker-Symbol: 0SG, JSE-Symbol: SGL) ist ein unabhängiges, globales Edelmetallunternehmen. Tätigkeitsschwerpunkt sei die Produktion von Gold und Metallen der Platingruppe (PGM). Die Projekte befinden sich hauptsächlich in Südafrika und Amerika.

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Sibanye Gold: Übernahmegespräche laufen! - AktiennewsLaut des südafrikanischen Goldproduzenten Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) (ISIN: ZAE000173951, WKN: A1KBRZ, Ticker-Symbol: 0SG, JSE-Symbol: SGL) laufen mit AngloGold Ashanti Gespräche über einen möglichen Kauf der Mponend-Goldmine.Den Angaben zufolge bestünden erhebliche Synergien und Möglichkeiten zwischen Driefontein und Mponeng.CEO Neal Froneman äußerte sich zudem nach der Vorstellung des Halbjahresberichts zur weiteren Geschäftsentwicklung. Ein positiver Trend bei den Edelmetallpreisen und ein erfreulicher operativer Ausblick würden dem Vernehmen nach die Gewinn- und Cash flow-Entwicklung im zweiten Halbjahr begünstigen. Damit könnten Schulden abgebaut und möglicherweise in 2020 wieder eine Dividende gezahlt werden.Der Aktienkurs gibt im laufenden Handel nach und verliert an der Börse in Johannesburg mehr als 6%. Auch die Gold Futures tendieren nach unten.Stuttgart-Aktienkurs Sibanye Gold-Aktie:1,21 EUR -3,97% (30.08.2019, 13:48)