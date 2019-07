NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

321,00 EUR +2,32% (08.07.2019, 22:02)



TSX-Aktienkurs Shopify-Aktie:

421,47 CAD +2,65% (08.07.2019, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (09.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Shopify-Aktie (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, NYSE-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter de Lupe.In einem schwachen Marktumfeld habe die Shopify-Aktie ein bisschen schwächer aufgemacht und dann sei sie massiv nach oben gelaufen. Technisch gesehen müsse sie jetzt das Hoch bei 338 USD rausnehmen, ansonsten drohe ein Doppeltop, der als Beginn für eine Abwärtsbewegung angesehen werden könne. Analysten hätten schon Kursziele von 350 bis sogar 400 USD für die Shopify-Aktie genannt. Das Momentum sei also sehr hoch. Shopify sei natürlich mit einem KGV von 500 auch nicht risikolos: Der Titel werde mit etwa dem 25-fachen Umsatz gehandelt.Es ist zwar erfreulich, dass die Empfehlung von "Der Aktionär" weiter nach oben läuft, aber man muss bei der Shopify-Aktie sehr vorsichtig sein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.07.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Shopify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:289,00 EUR +0,91% (09.07.2019, 10:34)