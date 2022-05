Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (12.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten im gestrigen Handel wieder kräftig zugelegt. Damit bleibe das Marktumfeld für Shell hervorragend. Die Chancen stünden sehr gut, dass der Energiekonzern im zweiten Quartal ähnlich üppige Gewinne erzielen werde wie im ersten Quartal. Daher würden die Experten für den Blue Chip weiterhin bullish gestimmt bleiben.So habe nun etwa die US-Investmentbank Morgan Stanley das Kursziel für die Shell-Aktie von 2.570 auf 2.860 Britische Pence (33,21 Euro) erhöht. Die Einstufung laute nach wie vor "overweight". Analyst Martijn Rats habe betont, alle europäischen Ölkonzerne hätten im Auftaktquartal mit rekordhohen Cashflows und unerwartet starken Ergebnissen positiv überraschen können. Er habe daher seine Gewinnprognosen für 2022 bis 2024 angehoben. Innerhalb des Sektors sei Shell weiterhin sein bevorzugter Wert.Die Experten der kanadischen Bank RBC sähen für die Shell-Papiere indes noch größeres Potenzial. So habe Analyst Biraj Borkhataria nach der jährlichen Nachhaltigkeits-Veranstaltung des Energieriesen das Anlagevotum mit "outperform" bestätigt. Den fairen Wert beziffere er unverändert auf 3.000 Pence (36,64 Euro), was 38 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Er habe gelobt, dass Shells Transformationsprozess große Fortschritte mache."Der Aktionär" bleibe für die Shell-Aktie ebenfalls weiterhin optimistisch gestimmt. Die Bewertung sei mit einem KGV von 7, einem KBV von 1,1 sowie einer Dividendenrendite von 4 Prozent immer noch sehr günstig und das Chartbild bullish.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link