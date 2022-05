Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

27,65 EUR -0,97% (19.05.2022, 08:34)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

28,095 EUR +1,08% (18.05.2022)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

23,71 GBP +0,85% (18.05.2022)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ein klarer Kauf.Die trübe Stimmung an den Finanzmärkten habe im gestrigen Handel die Ölpreise deutlich belastet. So hätten sich die Brent und WTI um jeweils mehr als zwei Dollar verbilligt. Die Aktie des Energieriesen Shell habe sich indes erneut relativ stabil präsentiert. Denn die Markteilnehmer würden natürlich wissen, dass die Gewinne bei dem Konzern auch auf diesem Niveau sprudeln würden.Die Ölpreise hätten womöglich auch wegen verschiedener eher negativer Konjunkturdaten geschwächelt. So habe es etwa schwache Zahlen aus der US-Bauwirtschaft gegeben. So sei im April die Zahl der Baugenehmigungen und der Baubeginne gesunken. Zuletzt habe die Bauwirtschaft unter steigenden Hypothekenzinsen und gestiegenen Materialkosten aufgrund von Lieferengpässen gelitten. Eine schwächelnde US-Wirtschaft würde auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.Der Brent-Preis liege damit deutlich unter seinem am Dienstag erreichten Tageshoch von über 115 Dollar. "Offensichtlich ist die Luft auf diesem Niveau aber bei aktueller Nachrichtenlage noch zu dünn", habe sich Commerzbank-Experte Carsten Fritsch mit Blick auf weiteres Aufwärtspotenzial skeptisch gezeigt. "Zum einen sind die Hoffnungen auf mehr Lockerungen in China und eine entsprechende Erholung der Ölnachfrage im zweitwichtigsten Absatzmarkt noch zu vage, zum anderen ist das Ölembargo der EU gegen Russland fürs Erste nochmal verschoben." Zudem sollte sich die Meldung preisbelastend auswirken, dass die USA die Sanktionen gegen Venezuela lockern könnte.Die in der vergangenen Woche gefallen Rohöllagerbestände in den USA seien die Preise nicht gestützt. Die Vorräte seien im Vergleich zur Vorwoche um 3,4 Millionen Barrel (159 Liter) auf 420,8 Millionen Barrel gesunken. Analysten hätten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg um 2,0 Millionen Barrel gerechnet. Allerdings sei die US-Rohölförderung etwas angestiegen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: