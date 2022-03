Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein möglicher Importstopp für Öl aus Russland habe die Ölpreise zum Wochenauftakt auf den höchsten Stand seit 2008 getrieben. Im frühen Handel sei der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um bis zu knapp 18 Prozent auf 139,13 Dollar angestiegen und habe damit in der Nähe des Rekordniveaus von fast 150 Dollar aus dem Sommer 2008 gelegen. Zuletzt habe der Brent-Preis knapp elf Prozent oder 12,57 Dollar auf 130,67 Dollar zugelegt. Damit habe sich der Anstieg des Ölpreises der vergangenen Tage beschleunigt.Seit der Invasion Russlands in die Ukraine habe sich der Brent-Preis um rund ein Drittel verteuert, nachdem er bereits in den Wochen davor angezogen habe. Seit Ende 2021 habe der Kurs um rund zwei Drittel angezogen. Ähnlich sehe die Entwicklung beim Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus. Am Montag habe der WTI-Preis um gut neun Prozent oder rund elf Dollar auf über 126 Dollar angezogen, nachdem er zuvor erstmals seit 2008 zeitweise über der Marke von 130 Dollar gelegen habe.US-Außenminister Antony Blinken habe wegen der weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs neue Strafmaßnahmen gegen Russland ins Spiel gebracht: Washington berate mit europäischen Verbündeten über einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland. "Wir sprechen jetzt mit unseren europäischen Partnern und Verbündeten, um auf koordinierte Weise die Aussicht auf ein Verbot der Einfuhr von russischem Öl zu prüfen", habe Blinken am Sonntag gesagt.Die Aktien der großen europäischen Ölkonzerne hätten sich in den vergangenen Monaten extrem stark entwickelt. Zuletzt hätten sie etwas korrigiert. Die Aussichten würden aber gut bleiben. Der Energieriese Shell dürfte im laufenden Jahr satte Gewinne einfahren. Die mit einem KGV von 8, einem KBV von 1,2 und einer Dividendenrendite von rund vier Prozent immer noch günstig bewertete Aktie sei nach wie vor attraktiv. Mit einem Stopp bei 17,70 Euro Gewinn laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Shell-Aktie. (Analyse vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shell-Aktie: