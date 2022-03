XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,62 EUR +5,24% (02.03.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

2.040,50 GBp +4,45% (02.03.2022, 17:36)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London: SHEL) unter die Lupe.Das Papier des Energieriesen habe gestern wieder einmal ein neues Hoch markiert. Kein Wunder angesichts der anhaltend haussierenden Ölpreise. Und die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Ölallianz OPEC+ halte trotz des Kriegs in der Ukraine an ihren vorsichtigen Produktionserhöhungen fest.Die hohen Ölpreise dürften bei Shell weiterhin für kräftig klingelnde Kassen sorgen. Das Chartbild bleibe bullish, zudem sei die Aktie immer noch relativ günstig bewertet. Die Dividendentitel würden daher ein klarer Kauf bleiben. der Stopp könne bei 17,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:25,00 EUR +1,92% (03.03.2022, 09:12)