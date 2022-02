Börsenplätze Shell-Aktie:



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) unter die Lupe.Die Shell-Aktie habe gestern wieder deutlich Boden gutmachen können. Denn die Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine habe die Ölpreise am Dienstag zeitweise stark steigen lassen. Es seien - wieder einmal - jeweils die höchsten Stände seit Herbst 2014 erreicht worden. Für Brent-Öl zur Lieferung im April hätten zwischenzeitlich bis zu 99,50 US-Dollar gezahlt werden müssen.Zuletzt habe ein Barrel noch 96,60 Dollar gekostet. Das seien 1,21 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) habe bis zu 94,95 Dollar gekostet. Zuletzt sei WTI noch mit 92,04 Dollar gehandelt worden. Das seien 1,91 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Die Erdgaspreise hätten sich ähnlich entwickelt.Der Russland-Ukraine-Konflikt dominiere das Geschehen an den Finanz- und Rohstoffmärkten. Russland habe die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt. Der russische Präsident Wladimir Putin habe die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Nachbarlandes angeordnet. Aus dem Westen sei scharfe Kritik gekommen. Die EU-Kommission habe nach Informationen der ordnete Deutschen Presse-Agentur unerwartet weitreichende Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Die deutsche Bundesregierung habe vorerst das Genehmigungsverfahren für die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 gestoppt.Mit Sanktionen des Westens nehme auch das Risiko von Unterbrechungen der russischen Öl- und Gaslieferungen zu, habe Commerzbank-Experte Carsten Fritsch kommentiert. Die hohe Abhängigkeit der EU von russischem Öl und Gas spreche zwar gegen Sanktionen in diesem Bereich. Allerdings könnte Russland, das zu den größten Ölproduzenten der Welt gehöre, als Vergeltung die Liefermengen reduzieren.Die Rally der Ölpreise beschere Shell nach wie vor eine Lizenz zum Gelddrucken. Dividendenjäger können bei der immer noch günstig bewerteten Aktie, die auch charttechnisch attraktiv ist, weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne vorerst bei 17,70 Euro belassen werden. (Analyse vom 23.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link