Börsenplätze Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,06 EUR +2,17% (16.02.2022, 15:12)



XETRA-Aktienkurs Shell-Aktie:

24,06 EUR +1,84% (16.02.2022, 14:55)



LSE-Aktienkurs Shell-Aktie:

20,20 GBP +1,79% (16.02.2022, 14:56)



ISIN Shell-Aktie:

GB00BP6MXD84



WKN Shell-Aktie:

A3C99G



Ticker-Symbol Shell-Aktie:

R6C0



LSE-Symbol Shell-Aktie:

SHEL



Kurzprofil Shell plc:



Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Shell plc (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Aktien von Energieproduzenten wie Shell oder OMV im gestrigen Handel im Zuge der schwachen Ölpreise noch unter Druck gestanden hätten, gehe es heute wieder nach oben. Denn die Ölpreise seien am Mittwoch erneut gestiegen. Nachdem sie sich am Morgen kaum verändert gehalten hätten, hätten sie bis zum Mittag deutlich zugelegt.Marktbeobachter hätten von einer Gegenbewegung nach deutlichen Verlusten vom Vortag gesprochen. Am Dienstag eien die Ölpreise gefallen, nachdem Russland laut eigenen Angaben mit dem Abzug von Truppen an der Grenze zur Ukraine begonnen habe. An den Märkten ei dies als Entspannungssignal gewertet worden. Unterdessen habe Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg aber gesagt, dass Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine entgegen seiner eigenen Ankündigungen fortsetze.Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank würden die jüngsten Marktreaktionen zeigen, wie stark die Ölpreise durch die Sorge vor einer militärischen Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt und damit verbundenen Lieferausfällen getrieben würden. Fritsch habe auf den Preis für den nächstfälligen Terminkontrakt verwiesen, der deutlich über dem in sechs Monaten fälligen Terminkontrakt liege. "Die Marktteilnehmer sind also nach wie vor bereit, für kurzfristig lieferbares Öl einen erheblichen Preisaufschlag zu zahlen", so der Experte.Gestützt worden seien die Ölpreise außerdem durch jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend sei bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 2,4 Millionen Barrel verzeichnet habe. Sinkende Ölreserven würden in der Regel die Ölpreise stützen. Am Nachmittag würden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften.Anleger können bei den beiden immer noch günstig bewerteten Aktien weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten vorerst noch bei 17,70 Euro (Shell) und 43,00 Euro (OMV) belassen werden. (Analyse vom 16.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link