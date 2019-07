Beim ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe der USA mache sich die konjunkturelle Abschwächung bemerkbar. Im Juni sei der Indikator von 56,9 auf 55,1 Punkte gefallen, womit der Rückgang ausgeprägter gewesen sei als erwartet. Zudem sei ein niedrigeres Niveau zuletzt im Oktober 2016 zu verzeichnen gewesen. Zwar signalisiere der ISM-Serviceindex immer noch ein durchschnittliches Wachstum im Dienstleistungsgewerbe. Der angezeigte Verlust an Dynamik sei aber durchaus zu beachten.



Der Datenverarbeiter ADP habe seine Schätzung für die Entwicklung der Beschäftigung im privaten Sektor der US-Wirtschaft im Juni veröffentlicht. Demnach habe es binnen Monatsfrist einen Stellenzuwachs um 102 Tsd. gegeben, nach einem Wert von revidiert lediglich 41 Tsd. im Vormonat. Trotz dieser Verbesserung stelle der Zuwachs im Juni erneut eine Enttäuschung dar, bestätige das Ergebnis doch die Abschwächung des Aufwärtstrends bei der Beschäftigung.



Heute würden keine relevanten Konjunkturdaten veröffentlicht. (04.07.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Serviceindices für Deutschland und für den gesamten Euroraum haben im Juni moderat zugelegt, wobei die vorläufig ausgewiesenen Werte jeweils leicht nach oben korrigiert wurden, so die Analysten von Postbank Research.Diese Indikatoren würden somit weiterhin auf eine Zunahme der binnenwirtschaftlichen Nachfrage in Deutschland und in der EWU hindeuten.