Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (27.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Cloud-Gigant ServiceNow habe gestern nachbörslich die Zahlen zum vierten Quartal präsentiert und die Analystenerwartungen geschlagen. Die starken Ergebnisse des kalifornischen Softwarespezialisten seien dabei ein gutes Zeichen für die gesamte Branche. Gerade die Cloud-Aktien seien zuletzt sehr stark unter Druck geraten.Das Unternehmen habe im vierten Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,46 Dollar (erwartet: 1,43 Dollar) und eine Steigerung der Erlöse um 31 Prozent auf 1,61 Milliarden Dollar (erwartet: 1,60 Milliarden Dollar) gemeldet. Die Zahl der Deals mit einem Auftragsvolumen von über einer Million Dollar habe sich auf 1.359 belaufen, was einer Steigerung von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Auch hier hätten die Wall Street-Experten mit weniger Aufträgen (1.316) gerechnet.Besonders gut sei bei den Anlegern der Ausblick der US-Amerikaner angekommen. Das Unternehmen erwarte für das erste Quartal im Vorjahresvergleich sogar eine Beschleunigung seines Wachstums bei den Abo-Umsätzen. Diese sollten zwischen 1,61 und 1,62 Milliarden Dollar liegen (+30 Prozent). Im Gesamtjahr sollten sich die Abo-Umsätze auf 7,02 bis 7,04 Milliarden Dollar belaufen. Die operative Marge solle bei 25 Prozent liegen und damit zwei Prozentpunkte über dem Q4-Wert.Die Aktie von ServiceNow notiere vorbörslich rund zwölf Prozent im Plus. Das Unternehmen sei und bleibe eine profitable Wachstumsmaschine. Und das dürfte auch in Zukunft angesichts der strategischen Bedeutung der angebotenen Software so bleiben. Kaum ein Konzern könne es sich erlauben, auf die Automatisierung seiner internen Betriebsprozesse und Workflows zu verzichten. Und die Kalifornier seien klare Marktführer bei Workflow-Management-Anwendungen, was sich im starkem Wachstum des Titels widerspiegele.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.