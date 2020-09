Börsenplätze ServiceNow-Aktie:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (04.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Beim Cloud-Überflieger laufe es trotz Coronakrise operativ wie am Schnürchen. Dies spiegele sich auch direkt im Aktienkurs des Softwarenanbieters wider. Seit Jahresanfang stehe ein Kursplus von knapp 70% zu Buche. Seit dem Corona-Tief habe sich das Papier sogar verdoppelt.Nun gebe es wieder positive Nachrichten aus dem operativen Umfeld des Unternehmens. ServiceNow habe gestern angekündigt, eine Partnerschaft mit dem Netzwerkausrüster Cisco Systems eingehen zu wollen. Konkret gehe es darum, Cisco Systems DNA Spaces in die WiFi-fähige Tracing-App von ServiceNow zu integrieren. Da ServiceNow und Cisco Systems nicht in unmittelbarer Konkurrenz zueinanderstünden, könnte diese Partnerschaft für beide Seiten von Vorteil sein und für weiteren technologischen Austausch sorgen, der das Produktportfolio beider Unternehmen bereichern werde.Im Zuge der Gesamtmarktschwäche habe ServiceNow im gestrigen Handel deutlich nachgegeben. "Der Aktionär" empfehle den Rücksetzer zum Neueinstieg zu nutzen. Investierte lassen ihre Gewinne laufen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ServiceNow.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link