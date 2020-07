NYSE-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:

Kurzprofil ServiceNow:



ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) ist Anbieter von Enterprise Cloud Computing-Lösungen, die Services für globale Unternehmen definieren, strukturieren, verwalten und automatisieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Cloud-basierten Diensten an, die den Workflow innerhalb und zwischen den Abteilungen eines Unternehmens automatisieren. (23.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ServiceNow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ServiceNow Inc. (ISIN: US81762P1021, WKN: A1JX4P, Ticker-Symbol: 4S0, NYSE-Symbol: NOW) unter die Lupe.Seit Jahresanfang habe das Papier des Cloud-Speziallisten rund 50% zulegen können. Am kommenden Mittwoch, den 30.07.2020, öffne das US-Unternehmen nachbörslich seine Bücher. Die Quartalszahlen würden zeigen, ob der starke Kursanstieg seit Jahresanfang gerechtfertigt sei. Gelinge es ServiceNow die Schätzungen zu übertreffen, könnte dies den seit April etablierten Aufwärtstrend nochmals beschleunigen. Bereits vor Veröffentlichung der Quartalszahlen habe die Aktie den horizontalen Widerstand bei 425 USD überwinden können und sei auf ein neues Allzeithoch bei 454,69 USD geklettert. Aus charttechnischer Sicht sei dies ein starkes Kaufsignal."Der Aktionär" sehe bei ServiceNow langfristig noch großes Potenzial. Vorerst komme es allerdings auf die Quartalszahlen an. Wer bereits investiert sei, gebe kein Stück aus der Hand. Neueinsteiger sollten indes die Zahlen abwarten, um keine böse Überraschung zu erleben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ServiceNow-Aktie:386,00 EUR +1,23% (23.07.2020, 14:13)