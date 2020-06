Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unterscheidet in Ihrer jüngsten Prognose über die künftige Entwicklung der Weltwirtschaft zwei Szenarien, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Im "Single-hit-scenario" werde davon ausgegangen, dass es zu keiner zweiten globalen Corona-Infektionswelle komme. In diesem Fall, so die Experten der OECD, würde das Vorkrisenniveau der globalen Wertschöpfung nicht vor Ende 2021 wieder erreicht werden können. Im "Double-hit-scenario" mit einer zweiten Welle der Pandemie hingegen würde die Weltwirtschaft einen weiteren größeren Rückschlag erleiden und frühestens im Verlauf von 2022 das Vorkrisenniveau überschreiten. So oder so werde klar, dass die wirtschaftliche Dynamik weder global noch in den meisten Ländern eine "V-förmige" Erholung zeigen werde, wie die internationalen Aktienmärkte in den letzten Monaten möglicherweise eingepreist hätten.



Wichtige Indikationen über die Dynamik der wirtschaftlichen Erholung in Deutschland würden in dieser Woche die neuesten Veröffentlichungen des ifo-Geschäftsklimaindex und des GfK-Konsumklimaindex geben. Es sei davon auszugehen, dass beide Stimmungsindikatoren eine weitere Verbesserung anzeigen würden, denn die Lockerungen der shutdown-Maßnahmen hätten seit Mitte Mai zu einer spürbaren Wiederbelebung der Wirtschaft geführt. Dass die Situation nach wie vor fragil sei, würden jedoch die teilweise wieder ansteigenden Infektionszahlen in Regionen zeigen, in denen die Ausbreitung des Virus schon unter Kontrolle gewesen sei. Die Corona-Pandemie werde viele Unternehmen und Volkswirtschaften somit noch sehr lange belasten. (23.06.2020/ac/a/m)



