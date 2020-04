Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den Verlusten des Vortages konnte sich die Wall Street gestern wieder etwas erholen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Eine bemerkenswerte Entwicklung dabei sei, dass sich die Technologiewerte deutlich positiv von der breiten Marktentwicklung abkoppeln würden: Während es der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit einem Endspurt gerade noch in die Pluszone geschafft habe, sei der Kurszuwachs bei der Technologiebörse NASDAQ ungleich höher ausgefallen. Die erneut verheerend ausgefallenen Wirtschaftsdaten würden bei den Investoren kein "Schock-Potenzial" mehr entfalten, da sich mittlerweile ein gewisser Gewöhnungseffekt eingestellt habe. Nachdem bereits viele Staaten den Corona-Höhepunkt erreicht bzw. überschritten haben dürften, werde das Augenmerk ganz klar auf das Hochfahren der Wirtschaft gerichtet. Auch US-Präsident Trump habe gestern einen 3-Stufen-Plan vorgelegt. Dabei handele es sich aber lediglich um Leitlinien, da die Verantwortung nicht bei den Bundesbehörden liege. Trotz des Fehlens zeitlicher Vorgaben scheine es die Marktteilnehmer zu freuen: So hätten die Futures mit deutlichen Aufschlägen reagiert, wodurch die Analysten der Raiffeisen Bank International AG von einer sehr positiven Börseneröffnung in Europa ausgehen würden.



Die Ölpreise hätten gestern und heute Morgen uneinheitlich tendiert: Während die US-Sorte WTI moderat nachgegeben habe, habe die europäische Sorte Brent dagegen deutlich zulegen können. Gold sei gestern gesucht gewesen, werde aber heute Morgen bereits deutlich tiefer gehandelt. (17.04.2020/ac/a/m)



