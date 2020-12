Wien (www.aktiencheck.de) - Chinas Konjunkturdaten sehen weiterhin sehr gut aus - so gut, dass Peking die Liquiditätsversorgung wieder etwas zurückfährt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Interessanterweise sei inzwischen der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor auf ein neues Fünfjahreshoch geklettert. Auch in diesem Bereich scheinen die Folgen der Pandemie also weitgehend überwunden, so die Experten von Raiffeisen Capital Management. Inflation sei trotz der guten Konjunktur bis auf weiteres kein Problem. Die Verbraucherpreise seien sogar zuletzt leicht rückläufig gewesen, wobei jedoch relativiert werden müsse, dass dies vor allem auf Basiseffekte zurückzuführen sei: Im Vorjahr hätten die Preise im Herbst massiv angezogen. Stimulus und Wirtschaftswachstum dürften in China fürs erste ihren Zenit erreicht haben und sich künftig etwas abschwächen. Damit werde etwa zur Jahresmitte 2021 der Rückenwind für Chinas Binnenkonjunktur und Exporte nachlassen. Im Idealfall trete an seine Stelle dann eine zunehmende globale Erholung.Die gute Konjunktur erlaube es der chinesischen Führung, jetzt wieder einige Strukturreformen anzugehen, die sie im Zuge von Handelskriegen und Pandemie erst einmal verschoben habe, etwa Maßnahmen gegen Monopol- und Kartellbildungen. Auch wolle man offenbar nicht mehr um jeden Preis (staatliche) Unternehmenspleiten verhindern. Beides könnte Konjunktur und Märkte mittelfristig belasten, sollte sich aber langfristig positiv auf die Volkswirtschaft auswirken. Die chinesischen Aktienmärkte hätten im November abermals zugelegt, allerdings nicht ganz so stark wie jene der anderen Schwellenländer. Die H-Aktien in Hongkong hätten sich um rund 8% verteuert, die Kurse der Festlandsaktien (A-Aktien) seien um etwas mehr als 5% gestiegen. (21.12.2020/ac/a/m)