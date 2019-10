Börsenplätze Seattle Genetics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Seattle Genetics-Aktie:

88,00 EUR +12,10% (21.10.2019, 15:19)



NASDAQ-Aktienkurs Seattle Genetics-Aktie:

100,25 USD +14,70% (21.10.2019, 16:19)



ISIN Seattle Genetics-Aktie:

US8125781026



WKN Seattle Genetics-Aktie:

602322



Ticker-Symbol Seattle Genetics-Aktie:

SGT



NASDAQ-Symbol Seattle Genetics-Aktie:

SGEN



Kurzprofil Seattle Genetics, Inc.:



Seattle Genetics, Inc. (ISIN: US8125781026, WKN: 602322, Ticker-Symbol: SGT, NASDAQ-Symbol: SGEN) ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien zur Behandlung von Krebs spezialisiert hat. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von pharmazeutischen Produkten im eigenen Namen oder in Zusammenarbeit mit anderen. Das vermarktete Produkt ADCETRIS oder Brentuximab-Vedotin des Unternehmens ist ein Antikörper-Drogen-Konjugat (ADC). Neben ADCETRIS umfasst die Pipeline des Unternehmens weitere ADC-Programme in der klinischen Phase, wie ASG-22ME, SGN-LIV1A, SGN-CD19A, SGN-CD19B, SGN-CD123A, SGN-352A und ASG-15ME, sowie zwei immunonkologische Wirkstoffe, SEA-CD40, das auf der SEA-Technologie (Sugar-engineered Antibody) basiert, und SGN-2FF, das ein kleines Molekül ist. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über mehrere präklinische und Forschungsphasenprogramme, die seine Technologien einsetzen, darunter SGN-CD48A und ein präklinisches ADC. ADCETRIS ist ein ADC, das einen monoklonalen Anti-CD30-Antikörper umfasst, der über einen proteasefähigen Linker an ein Mikrotubuli-Disruptisierungsmittel gebunden ist. (21.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seattle Genetics-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Seattle Genetics (ISIN: US8125781026, WKN: 602322, Ticker-Symbol: SGT, NASDAQ-Symbol: SGEN) unter die Lupe.Es sei gerade einmal eine gute Woche her - da habe DER AKTIONÄR im Rahmen der Berichtserstattung zum diesjährigen ESMO-Kongress (die Jahrestagung der European Society for Medical Oncology) die Seattle Genetics-Aktie zum Kauf empfohlen. Und nun gebe der Titel kräftig Gas. Am frühen Nachmittag lege die Aktie mehr als zehn Prozent zu. Der Grund: hervorragende Studiendaten.Getestet worden sei in der Phase-2-Studie HER2CLIMB bei einer speziellen Form von Brustkrebs der Wirkstoff Tucatinib in Kombination mit Roche's Herceptin und Chemotherapie im Vergleich zu Herceptin und Chemo alleine. Das Unternehmen habe dabei sowohl den primären Endpunkt als auch die wichtigen sekundären Endpunkte der Studie erreichen können. Auch das Sicherheitsprofil sei überzeugend gewesen. Laufe alles nach Plan, wolle Seattle Genetics im ersten Quartal kommenden Jahres den Zulassungsantrag bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA stellen.Bereits zuvor sei der Biotech-Titel stark gestiegen, nachdem das Unternehmen auf dem ESMO-Kongress starke Phase-1-Daten zu Enfortumab Vedotin habe präsentieren können. Es ist Europas bedeutendster Krebskongress: die Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO). In diesem Jahr hätten sich vom 27. September bis 1. Oktober rund 29.000 Teilnehmer getroffen, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Onkologie auszutauschen. Enfortumab Vedotin sei bei bei lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Urothelkarzinomen (Blasenkarzinomen) in Kombination mit Keytruda (Pembrolizumab) von Merck & Co getestet worden. Das Resultat: eine sehr hohe Gesamtansprechrate. Bei 73 Prozent der Patienten hätten sich positive Auswirkungen gezeigt, bei 13 Prozent sei sogar eine vollständige Remission gelungen. Und das bei einem sehr vielversprechenden Risikoprofil.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rate ganz klar, die Gewinne bei der Seattle Genetics-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link