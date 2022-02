Börsenplätze Sea ADR-Aktie:



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Abwärtstrend: Mehr als 60 Prozent sei der Kurs der Sea-Aktie seit vergangenem Oktober gefallen. Dieser Absturz könnte auch dem Index-Anbieter MSCI zu denken geben. Unterdessen habe der Tech-Konzern aus Singapur verkündet, wann das nächste Ereignis anstehe, das für einen deutlichen Kursimpuls sorgen könnte.Leitindex in Singapur sei der Straits Times Index. Der bekannte ETF-Anbieter MSCI performe laut Bloomberg mit seinem eigenen Singapore Free Index seit der Aufnahme von Sea Limited im vergangenen Jahr rund zwölf Prozentpunkte schlechter. Das liege vor allem an Sea. Die vollständige Einbeziehung der Sea-Aktie werde diesen Monat abgeschlossen. Dann habe Sea eine Gewichtung von zehn Prozent im Index.Das heiße: Würden alle anderen Aktienkurse unverändert bleiben, aber Sea falle 10 Prozent, würde das auch den Index 1 Prozent ins Minus drücken.Insgesamt hätten Aktien aus dem Bereich Kommunikation und Technologie im MSCI-Index ein Gewicht von 19 Prozent - gegenüber 7,5 Prozent beim Strait-Times-Index. Das Produkt von MSCI sei daher wesentlich volatiler.Die Gewichtung von Sea sei ein zweischneidiges Schwert. Sollte der Wind bei Sea drehen, würde natürlich auch der MSCI-Index überproportional profitieren. Grundsätzlich bleibe Sea eines der spannendsten Unternehmen in Südostasien. Bislang versuche sich die Aktie aber gerade mal an einer Stabilisierung - unter hohen Schwankungen.Handlungsbedarf besteht vorerst nicht, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Sea-Aktie. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link