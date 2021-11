Börsenplätze Sea ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

308,50 EUR +3,18% (16.11.2021, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

347,54 USD +1,32% (16.11.2021, 15:30)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (16.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sea Limited habe im dritten Quartal erneut rasante Wachstumsraten vorgewiesen und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie des Gaming- und Onlineshopping-Konzerns könne daraufhin im vorbörslichen US-Handel rund fünf Prozent zulegen.Sea habe im dritten Quartal seinen Umsatz um 122 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar gesteigert und damit die Schätzungen der Analysten von 2,5 Milliarden Dollar deutlich übertroffen. Unter dem Strich müsse der Konzern aus Singapur aber noch immer einen Nettoverlust von 571 Millionen Dollar verkraften, was etwas schwächer als erwartet gewesen sei.Großer Wachstumstreiber sei erneut das E-Commerce-Segment (EC) rund um die Plattform "Shopee" gewesen. Der Umsatz sei hier um 134 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar geklettert. Mehr als verdoppelt auf 684 Millionen Dollar habe sich jedoch auch der operative Verlust - darüber würden Anleger aufgrund der hervorragenden Wachstumsraten aber noch hinwegsehen.Deutlich profitabler mit einem um 22 Prozent auf 715 Millionen Dollar gestiegenen operativen Gewinn habe sich die Sparte "Digital Entertainment (DC)" gezeigt. Das Umsatzwachstum von 93 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar könne sich ebenfalls sehen lassen. Herausragend sei im dritten Quartal erneut das Battle-Royale "Free Fire" gewesen, welches mittlerweile in Südostasien, Lateinamerika, den USA und Indien zu den umsatzstärksten Mobile-Games zähle.Schneller als erwartetes Wachstum, eine optimistische Prognoseanhebung und die passende Kursreaktion - mehr könnten sich Anleger kaum wünschen. Die Sea-Aktie dürfte nach den Zahlen nun wieder in Richtung ihres 52-Wochen-Hochs aus dem Oktober bei 372,70 Dollar klettern. Der rasante Aufwärtstrend würde dann charttechnisch fortgeführt werden.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link