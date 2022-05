NYSE-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:

75,40 USD +22,70% (13.05.2022, 22:00)



ISIN Sea ADR-Aktie:

US81141R1005



WKN Sea ADR-Aktie:

A2H5LX



Ticker-Symbol Sea ADR-Aktie:

931



NYSE-Symbol Sea ADR-Aktie:

SE



Kurzprofil Sea Ltd.:



Sea Limited (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) ist ein Anbieter einer Internet-Plattform. Das Unternehmen hat eine integrierte Plattform entwickelt, die aus digitaler Unterhaltung, E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Garena, Shopee und SeaMoney.



Das digitale Unterhaltungsgeschäft des Unternehmens, Garena, ist ein globaler Spieleentwickler und -verleger mit einer Präsenz in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika. Garena bietet Zugang zu Online-Spielen für Mobiltelefone und PCs. Shopee bietet Nutzern eine Einkaufsumgebung, die durch integrierte Zahlungs-, Logistik-, Fulfillment- und andere Mehrwertdienste unterstützt wird. SeaMoney business ist ein Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen. SeaMoney bietet E-Wallet-Dienste, Zahlungsabwicklung, kreditbezogene digitale Finanzangebote und andere Finanzprodukte an. (15.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sea-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sea Ltd. (ISIN: US81141R1005, WKN: A2H5LX, Ticker-Symbol: 931, NYSE-Symbol: SE) unter die Lupe.Der Kurs der Sea-Aktie sei in den letzten beiden Handelstagen der Woche deutlich gestiegen und habe sich damit etwas vom bisherigen Korrekturtief bei 54,06 USD absetzen können, das am Donnerstag zunächst im frühen US-Handel erreicht worden sei. Bei den ARK-Fonds von Cathie Wood dürfte man sich unterdessen in den Hintern beißen.Nach den Mega-Käufen im Februar habe das Wood-Team bis zum 10. Mai immer mehr Sea-Aktien gekauft. Dann seien zwei Tage hintereinander massive Verkäufe gefolgt. Da seien dann an einem einzigen Tag schon mal 533.061 Anteile verkauft worden. Es gehe also um Aktien im Gesamtwert von mehreren Millionen Dollar. Die Gesamtposition sei mal eben mehr als halbiert worden. Blöd gelaufen: Einen Tag später, am Donnerstag, habe der Kurs zunächst wieder nach oben gedreht.Sea lege am kommenden Dienstag (17. Mai) vor Eröffnung der US-Börsen seine Quartalszahlen vor.Die derzeitige Bärenmarkt-Rally bei Sea sei mit Vorsicht zu genießen. Die Aktie sei immer noch klar im Abwärtstrend. Die Trades von Cathie Wood und ihrem ARK-Team w[rden zeigen, wie schwierig der aktuelle Markt sei. Im Zweifel sollten Trader allerdings zumindest versuchen, in Gegenbewegungen ihre Positionen abzubauen und nicht an Tagen, an denen alles falle, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2022)Börsenplätze Sea ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sea ADR-Aktie:72,50 EUR +22,26% (13.05.2022, 22:27)