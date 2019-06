Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

45,80 EUR +0,13% (13.06.2019, 11:05)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone haben beim Übernahmeversuch des Onlinemarktplatz-Betreibers Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) die Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie verfehlt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Zuge der Offerte hätten sie nur 42,8 Prozent der Anteile zusammenbekommen. Nachdem sich der Kurs während der Angebotsfrist stets in der Nähe des Gebotspreises von 46 Euro pro Aktie gehalten habe, sei es nach der Meldung bis auf fast 42 Euro nach unten gegangen.Für frische Fantasie habe die Nachricht gesorgt, wonach sich der aktivistische Investor Paul Singer mit seinem Fonds Elliott einen Anteil von 6 Prozent an Scout24 gesichert habe. Inzwischen sei dieser sogar auf 7,49 Prozent aufgestockt worden. Der Milliardär sei bekannt dafür, Anteile an Unternehmen zu kaufen und anschließend Veränderungen anzumahnen, bis hin zu radikalen Reformen.Grundsätzlich würden Analysten einen neuen Übernahmeversuch bei Scout24 für möglich halten. Zwar müssten Hellman & Friedman und Blackstone ein Jahr damit warten. Doch neben anderen Finanzinvestoren gelten auch Branchenkonkurrenten wie Naspers, Adevinta oder Axel Springer als Kaufinteressenten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2019)Börsenplätze Scout24-Aktie:XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:45,82 EUR +0,04% (13.06.2019, 11:02)