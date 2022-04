Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

58,64 EUR -0,61% (21.04.2022, 11:22)



XETRA-Aktienkurs Scout24-Aktie:

58,50 EUR -0,95% (21.04.2022, 11:34)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 SE:



Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringt das Unternehmen seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter: und Käufer zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. (21.04.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Scout24: Übernahmespekulationen - AktienanalyseDie Aktien des Online-Immobilienmarktplatzes Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) haben einen kräftigen Satz nach oben gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grund seien Übernahmespekulationen. Wie Bloomberg unter Verweis auf die Marktbeobachter von Dealreporter berichtet habe, würden die Investoren Hellman & Friedman, EQT und Permira erwägen ein Angebot für das Unternehmen abzugeben. Auch Cinven und CVC hätten Interesse signalisiert. Die Informationen habe Dealreporter aus Investorenkreisen. Die Verhandlungen seien noch in einem frühen Stadium, habe es geheißen. Für Silvia Cuneo von der Deutschen Bank kein Zufall: Hochprofitable Anzeigenportale mit einer guten Barmittelschöpfung wie Scout24 seien schon immer potenzielle Übernahmeziele für Finanzinvestoren gewesen, so die Analystin - und angesichts der im Branchenvergleich niedrigen Bewertung von Scout24 sähen diese wohl eine attraktive Einstiegsgelegenheit.Auch für Marcus Diebel von JPMorgan komme die Nachricht nicht völlig überraschend, sie bestätige seine Einschätzung, dass es im Sektor des Online-Rubrikengeschäfts verstärkt zu Übernahmen kommen werde - und Scout24 sei vor diesem Hintergrund ein sehr attraktives Unternehmen, so der Experte. Zum Übernahmepreis habe sich Diebel ebenfalls bereits Gedanken gemacht: Angesichts des sehr gut berechenbaren Geschäftsmodells halte er 80 Euro je Aktie für gerechtfertigt. Das entspräche einem Aufschlag von rund 35 Prozent auf das aktuelle Kursniveau. (Ausgabe 15/2022)Börsenplätze Scout24-Aktie: