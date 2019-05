Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

44,64 EUR -0,84% (09.05.2019, 10:18)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 AG:



Die Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Scout24 AG betreibt die beiden bekannten und populären Marken, ImmobilienScout24 und AutoScout24.



Die Scout24-Marktplätze sind weit mehr als Anzeigenportale. Die Scout24 AG ist ein digitaler Lotse, der bei allen Fragen und Entscheidungen rund um Immobilien und Autos zur Seite steht. Die Scout24 AG macht Märkte transparenter und effizienter.



Die Angebote von Scout24 sind auf die Bedürfnisse der Suchenden zugeschnitten: Vom AutoScout24 YouTube-Channel bis hin zur ImmobilienScout24 Smartphone-App - Scout24 ist da, wo der Nutzer ist. Davon profitieren auch die Kunden von Scout24, deren Angebote mithilfe professioneller Tools und innovativer Werbeformen auf den Marktplätzen gebündelt und zielgruppenspezifisch vermittelt werden. All das macht Scout24 zu dem, was es heute ist: Ein starker Partner für die besten Entscheidungen des Lebens. (09.05.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Scout24-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Bei der Übernahme von Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) durch die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone geht es in die entscheidende Phase, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Am 9. Mai ende die Frist, innerhalb der Anleger die Offerte annehmen könnten. Anfang Februar hätten Hellman & Friedman und Blackstone angekündigt, den Onlinemarktplatz-Betreiber schlucken zu wollen. Dazu seien 46 Euro je Aktie geboten worden. Der Kaufpreis betrage damit inklusive Schulden etwa 5,7 Mrd. Euro. Die Mindestannahmeschwelle für die Offerte liege bei 50 Prozent plus einer Aktie. Von dieser Marke lägen die Finanzinvestoren jedoch weit entfernt. Bis zum 7. Mai sei das Übernahmeangebot lediglich für 7.301.879 Papiere angenommen worden - circa 6,79 Prozent des Grundkapitals von Scout24. Zuzüglich der von der Bieterin bereits gehaltenen Papiere, belaufe sich der Anteil auf 12,94 Prozent.Seit Veröffentlichung der Angebotsunterlage seien Aktionäre von Scout24 an die Bieterin herangetreten, um eine Erhöhung des Angebotspreises zu fordern. Jedoch würden Hellman & Friedman und Blackstone dieses Verlangen ablehnen: Sie hätten erklärt, dass sie weder den Angebotspreis erhöhen noch die Mindestannahmequote senken möchten. Da die potenziellen Aufkäufer inzwischen auch eine Verlängerung der Annahmefrist ausgeschlossen hätten, steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Übernahme scheitere. Darauf deute auch der Aktienkurs hin, der inzwischen nur noch bei 45 Euro stehe. Daher könnte es Sinn machen, auf den in diesem Fall zu erwartenden Rücksetzer zu wetten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2019)