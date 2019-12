Tradegate-Aktienkurs Scout24-Aktie:

56,05 EUR +0,27% (05.12.2019, 12:46)



ISIN Scout24-Aktie:

DE000A12DM80



WKN Scout24-Aktie:

A12DM8



Ticker-Symbol Scout24-Aktie:

G24



Kurzprofil Scout24 AG:



Die Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) ist ein führender Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern. Die Scout24 AG betreibt die beiden bekannten und populären Marken, ImmobilienScout24 und AutoScout24.



Die Scout24-Marktplätze sind weit mehr als Anzeigenportale. Die Scout24 AG ist ein digitaler Lotse, der bei allen Fragen und Entscheidungen rund um Immobilien und Autos zur Seite steht. Die Scout24 AG macht Märkte transparenter und effizienter.



Die Angebote von Scout24 sind auf die Bedürfnisse der Suchenden zugeschnitten: Vom AutoScout24 YouTube-Channel bis hin zur ImmobilienScout24 Smartphone-App - Scout24 ist da, wo der Nutzer ist. Davon profitieren auch die Kunden von Scout24, deren Angebote mithilfe professioneller Tools und innovativer Werbeformen auf den Marktplätzen gebündelt und zielgruppenspezifisch vermittelt werden. All das macht Scout24 zu dem, was es heute ist: Ein starker Partner für die besten Entscheidungen des Lebens. (05.12.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Scout24: Neues Rekordhoch markiert - AktienanalyseMit Spannung blickten Börsianer dem Kapitalmarkttag von Scout24 (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Ticker-Symbol: G24) entgegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden. Der Online-Marktplatzbetreiber habe sich neue Mittelfristziele gegeben. Für das kommende Geschäftsjahr peile Scout24 ein Erlösplus von 8 bis 11 Prozent an. Für 2021 werde dann ein Wachstum im niedrigen mittleren Zehnerprozentbereich und für 2022 ein Wachstum im mittleren Zehnerprozentbereich angestrebt. Die operative Marge (EBITDA) solle gleichzeitig 2020 auf bis zu 56 Prozent und 2022 auf bis zu 58 Prozent steigen. Viel wichtiger sei aber: Scout24 ziehe einen Verkauf oder eine Abspaltung des Autoportals Autoscout24 nun offiziell in Betracht. Die strategische Überprüfung dieser möglichen Optionen sei im Gange, habe das Unternehmen im Rahmen des Kapitalmarkttags mitgeteilt.Beflügelt von so vielen positiven Analystenkommentaren ist die Scout24-Aktie auf ein Rekordhoch geklettert - aus Sicht der Charttechnik ein frisches Kaufsignal, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2019)