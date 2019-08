Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schwellenländeraktien verzeichneten seit Anfang August deutliche Kursverluste, nachdem US-Präsident Trump den Handelskonflikt erneut verschärft hatte, so die Analysten der DekaBank.



Diese Zuspitzung habe die bereits zuvor bestehenden Wachstumsängste verstärkt, die die Zentralbanken weltweit zu einer Lockerung der Geldpolitik bewegt hätten. EM-Anleihen hätten lange Zeit vom Rückenwind der Geldpolitik profitiert, der seit Jahresbeginn zu spüren sei. Doch zuletzt habe sich die steigende Risikoaversion der Investoren in schwächeren EM-Währungen und steigenden Risikoprämien für EM-Hartwährungsanleihen niedergeschlagen. Das Konjunktur- und Inflationsumfeld spreche für weitere Zinssenkungen, doch dürften die Zentralbanken der Schwellenländer kein Interesse an deutlichen Währungsabwertungen haben, sodass die Entwicklung an den Devisenmärkten zu einer vorsichtigeren Haltung führen könnte. Trotz der gestiegenen Unsicherheit im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in Argentinien dürften die Spreadausweitungen im Gesamtmarkt begrenzt bleiben. EM-Aktien dürften zunächst durch die Eintrübung des Geschäftsausblicks belastet werden. (Ausgabe August/September 2019) (14.08.2019/ac/a/m)





