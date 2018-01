Auch in Lateinamerika würden sich Chancen eröffnen. Brasilien habe sich von einer langen Rezession erholt und einige Herausforderungen bewältigen müssen, darunter die hohe Arbeitslosigkeit sowie Korruptionsskandale. Die Experten von Franklin Templeton beurteilen die Möglichkeiten in diesem Markt angesichts des neuen Reformeifers jedoch allgemein positiv.



Da die Experten die Titel nach fundamentalen Aspekten auswählen würden, seien sie aber ebenso über einzelne Gelegenheiten in anderen Teilen der Welt erfreut, wie etwa in Russland, das kürzlich am Markt in Ungnade gefallen sei. In einem solchen Umfeld fänden die Experten Unternehmen, die sie als außerordentlich gut geführt einschätzen würden, die rasant wachsen und ein Engagement in wichtigen Themen wie Wirtschaftswachstum, demographische Veränderungen und lokale Verbrauchertrends ermöglichen würden.



Die globalen Aktienmärkte hätten im vierten Quartal 2017 zugelegt. Anleger hätten sich in erster Linie auf weitere Anzeichen für positives Wirtschaftswachstum in mehreren Regionen sowie auf den Fortschritt der Steuerreform in den USA konzentriert. Wir wurden allerdings Zeuge einer kurzfristigen Korrektur aufgrund einer Gewinnmitnahme im IT-Sektor und einer Rotation hin zu anderen Bereichen wie etwa dem Finanzsektor, so die Experten von Franklin Templeton. Die Schwellenländer hätten weiterhin besser abgeschnitten als die Industrieländer, was sie größeren Aussichten auf Gewinn- und Wirtschaftswachstum, starken Anlagezuflüssen und höheren Rohstoffpreisen zu verdanken gehabt hätten. In US-Dollar habe der MSCI EM Index um 7,5% zugelegt, während der MSCI World Index, ebenfalls in US-Dollar gemessen, um 5,6% angezogen habe. Ein ähnlicher Trend habe über weite Strecken des Jahres hinweg beobachtet werden können, als Aktien der Schwellenländer diejenigen der Industrieländer hinter sich gelassen hätten. 2017 sei mit einem Zuwachs von 37,8% die beste Jahreswertentwicklung seit 2009 erzielt worden. Die in den Industrieländern verzeichnete Rendite von 23,1% sei damit weit übertroffen worden.



Die wichtigsten Bewegungen in den Schwellenmärkten in diesem Quartal:



- Die asiatischen Märkte hätten einige der größten Beiträge zur Wertentwicklung in den Schwellenmärkten geliefert, wobei Indien, Südkorea und Singapur Renditen in zweistelliger Höhe verzeichnet hätten. Der Sieg der regierenden Partei bei zwei wichtigen bundesstaatlichen Wahlen und die Tatsache, dass für das im März 2019 endende Finanzjahr ein wachstumsförderndes Budget erwartet werde, hätten sich überaus positiv auf die Anlegerstimmung in Indien ausgewirkt. Die Aktienkurse in Südkorea seien durch nachlassende geopolitische Spannungen, ein solides Wirtschaftswachstum und eine kräftige Aufwertung des Won beflügelt worden. Taiwan hingegen habe zu den Verlierern gezählt. Dort hätten Gewinnmitnahmen in der IT-Branche und eine Rotation hin zu Materialien und Finanzen die Renditen beeinträchtigt. Pakistan leide nach wie vor unter den instabilen politischen Verhältnissen, die zu einem Fall der Aktienkurse geführt hätten.



- Für Lateinamerika lasse sich feststellen, dass die schleppende Reform der Sozialversicherung die Anlegerstimmung in Brasiliennachhaltig getrübt habe. Daran hätten auch der Wirtschaftsaufschwung, der schneller als erwartet verlaufen sei, und eine anhaltende geldpolitische Lockerung nichts ändern können. Mexiko habe hingegen sowohl regional als auch global zu den Märkten mit der schlechtesten Wertentwicklung gehört. Dies sei durch die Fortsetzung der Zinsanhebungen im Dezember und die Unsicherheit hinsichtlich der Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) bedingt gewesen. Der zweistellige Zuwachs im Dezember nach der Wahl des Präsidenten Sebastian Pinera habe zusammen mit der Aufwertung des Mexikanischen Peso und höheren Rohstoffpreisen für Gewinne auf dem chilenischen Markt gesorgt.



- Die mitteleuropäischen Märkte, einschließlich der Tschechischen Republik und Ungarn, seien durch allgemein solide makroökonomische Fundamentaldaten getragen worden und hätten gut abgeschnitten. Der russische Markt habe vor allem von höheren Ölpreisen und einer Zinssenkung im Dezember profitiert, die höher als erwartet ausgefallen sei. In der Türkei seien die Renditen in US-Dollar hingegen aufgrund der abgewerteten Türkischen Lira gedämpft worden.



- Südafrika habe zu den Märkten mit der besten Wertentwicklung in Afrika gezählt. Dies sei auf die Hoffnungen hinsichtlich eines Politikwechsels nach dem Sieg des wirtschaftsfreundlichen Kandidaten Cyril Ramaphosa bei den Präsidentschaftswahlen im regierenden Afrikanischen Nationalkongress sowie auf eine starke Aufwertung des Südafrikanischen Rand zurückzuführen. Der ägyptische Markt habe sich indessen trotz besserer makroökonomischer Fundamentaldaten abgeschwächt.



- Die Grenzmärkte insgesamt seien in dem dreimonatigen Berichtszeitraum anderen Schwellenländern hinterhergehinkt. Vietnam und Kasachstan hätten äußerst beachtliche Ergebnisse geliefert und auch Argentinien und Kenia hätten positive Renditen verzeichnet. Der vietnamesische Markt habe weltweit zu den Märkten mit der besten Wertentwicklung gezählt. Er verdanke dies dem anhaltenden Interesse ausländischer Anleger und starken makroökonomischen Fundamentaldaten, in die unter anderem das solide Wirtschaftswachstum einfließe. Die Aktien in Kuwait und Sri Lanka hätten dagegen Verluste hinnehmen müssen. (Ausgabe vom 31.12.2017) (17.01.2018/ac/a/m)







