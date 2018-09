Die Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums halte an und die Regierung versuche, diese - durch eine progressive Serie von mehr oder weniger bedeutenden Maßnahmen - einzudämmen. Zwei Faktoren würden hinter der Verlangsamung des Wachstums der chinesischen Wirtschaft stecken: Zum einen sei sie das Resultat früherer Maßnahmen zur Reduzierung des Kreditwachstums, zum anderen resultiere sie aus den verschlechterten Handelsbeziehungen mit den USA. "Wir erwarten keinen Einbruch der chinesischen Wirtschaft, stattdessen sind wir weiterhin davon überzeugt, dass die Behörden in der Lage sind, ein gutes Wachstumslevel aufrecht zu erhalten. Jedoch können wir die Bedenken der Märkte nicht komplett ausräumen", so Melman.



Weltweit verlangsame sich der Kapitalfluss. Der Hauptgrund dafür sei die Bilanzverkürzung der US-Notenbank Federal Reserve (FED), die teilweise auch die hohe Volatilität von Schwellenländerwährungen, und beiläufig erwähnt, auch die von Krypto-Währungen erkläre. Die Krisen in Argentinien und der Türkei, die sich auf die Vermögenspositionen dieser Länder auswirken würden, deren Ursachen rein lokal seien, könnten trotzdem nicht separat von den anderen Geschehnissen betrachtet werden. Diese beiden sehr unterschiedlichen Länder hätten ein gemeinsames Merkmal, nämlich ihr großes Leistungsbilanzdefizit, welches die immanente Schwäche von Schwellenländern verdeutliche. "Im Kontext der geldpolitischen Straffung in den USA und dem Erstarken des US-Dollars, stehen die Schwellenländer mit den größten Ungleichgewichten an vorderster Front", habe Anlageexperte Melman gesagt.



Angesichts der Tatsache, dass die Straffung der US-Geldpolitik in den nächsten Monaten fest verankert zu sein scheine, stelle sich die Frage, ob in den Schwellenländern eine Krise ausbreche. Nach der Ankündigung der FED im Jahr 2013, den geldpolitischen Kurs ändern zu wollen ("Taper Tantrum" 2013), hätten, insbesondere in dieser Phase des Zyklus, viele Schwellenländer einen Prozess der Rebalancierung hin zu einer ziemlich gesunden Situation ihrer Haushalte begonnen. Die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management würden deshalb zusätzliche Volatilität ausschließen, die sich zum Beispiel durch einen Ausverkauf von Schwellenländer-Anlagen nach einem starken und fortgesetzten Rückgang dieses Marktsegments ergebe. "Nicht ausgeschlossen ist jedoch die Möglichkeit einer klassischen Krise in den Schwellenländern, in der es dringend erforderlich ist, erhebliche makroökonomische Ungleichgewichte zu beheben", erkläre Melman.



Die Brexit-Verhandlungen, die im Mittelpunkt des am 18. Oktober stattfindenden EU-Gipfels stehen würden und deren Ausgang weiterhin offen sei, könnten zudem für weitere Unsicherheiten an den Märkten sorgen, weil die Brexit-Frist näher rücke. Ebenso seien die bevorstehenden Diskussionen über den italienischen Haushalt, die US-Parlamentswahlen und die brasilianischen Präsidentschaftswahlen Ereignisse, die tendenziell für Unsicherheit sorgen könnten.



"Diese lange Liste von Risiken könnte zu der trügerischen Annahme verleiten, dass es besser wäre, sich in den kommenden Wochen von den Märkten fernzuhalten. Dem steht erstens entgegnen, dass die Risiken gut bekannt und teilweise bereits eingepreist sind. Zweitens ist das fundamentale Umfeld nach wie vor solide, mit einigen makroökonomischen Indikatoren, die auf eine bevorstehende Wachstumsbeschleunigung in den entwickelten Ländern hindeuten, nachdem die Anzeichen zuvor für eine Verlangsamung sprachen", habe Melman gesagt. Das Team von Edmond de Rothschild Asset Management habe dagegen das Risikobudget aus taktischen Gründen reduziert. Dazu hätten die Anlageexperten ihre Aktienpositionen auf neutral eingestellt und Schwellenländer-Aktien sogar leicht untergewichtet. (19.09.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Marktperformance in diesem Sommer war eher durchwachsen, wurde aber trotzdem weiterhin vom andauernden Anstieg des US-amerikanischen Leitmarkts getragen, so Benjamin Melman, Leiter Asset Allocation und Sovereign Debt bei Edmond de Rothschild Asset Management S.A.Die Ergebnisse von US-Unternehmen seien besonders gut gewesen, auch wenn sich der Aufwärtstrend des Marktes stark auf wenige Aktien konzentriere, wie zum Beispiel Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), die im August um fast 20 Prozent beziehungsweise 14 Prozent zugelegt hätten. "Dies dürfte zum Teil der Grund dafür sein, warum das kompliziertere Umfeld, das sich aus dem Anstieg der politischen Risiken und Schwankungen der Schwellenländerwährungen ergibt, ignoriert wurde", habe Melman, gesagt.Mit dem Ende der Berichtssaison würden die Märkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf die aktuellen Themen richten. Dazu würden für Melman insbesondere die Entwicklungen in China und den anderen Schwellenländern gehören.